Dalle norme sulla vendita di coltelli a quelle sulle ong | ecco il nuovo pacchetto sicurezza

Il nuovo pacchetto sicurezza, approvato dal Viminale e dal ministro Matteo Piantedosi, introduce una serie di norme che riguardano vari settori, dalla regolamentazione della vendita di coltelli alle disposizioni sulle ONG. La bozza, attualmente in fase di definizione, sarà presto sottoposta al Consiglio dei Ministri per l’approvazione. Si tratta di un insieme di misure finalizzate a rafforzare la sicurezza e la regolamentazione in diversi ambiti.

Sono diverse le norme previste nella bozza del nuovo pacchetto sicurezza definita al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di concerto con palazzo Chigi e pronta per arrivare sul tavolo di uno dei prossimi Cdm. Ecco in sintesi i punti principali. Il furto aggravato torna procedibile d'ufficio. Il furto commesso con destrezza torna ad essere procedibile d'ufficio per le ipotesi di furto aggravato di cui all'art. 625 dello stesso codice. No a vendita coltelli a minori anche su web. No alla vendita di coltelli, anche sul web, per i minorenni. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro, aumentata fino a un massimo di 12.

