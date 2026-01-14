Dalla Romagna alla Cina | la storia di Lucia e della sua start-up China Communication

Dalla Romagna alla Cina, la storia di Lucia e della sua start-up China Communication racconta un percorso di passione e innovazione. Appassionata di cultura cinese e tecnologia digitale, Lucia ha trasformato il suo interesse in un progetto imprenditoriale, creando un ponte tra due culture. Questa esperienza testimonia come l’incontro tra radici e visione futura possa portare a risultati significativi nel mondo della comunicazione internazionale.

Emilia-Romagna, nel 2025 Pil a +0,6% e occupazione al 71,5% Presentato il Rapporto Regione-Unioncamere: pesano i dazi, le costruzioni e il rallentamento dell’export verso Usa e Cina... facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.