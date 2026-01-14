Dalla Romagna alla Cina | la storia di Lucia e della sua start-up China Communication
Dalla Romagna alla Cina, la storia di Lucia e della sua start-up China Communication racconta un percorso di passione e innovazione. Appassionata di cultura cinese e tecnologia digitale, Lucia ha trasformato il suo interesse in un progetto imprenditoriale, creando un ponte tra due culture. Questa esperienza testimonia come l’incontro tra radici e visione futura possa portare a risultati significativi nel mondo della comunicazione internazionale.
Lucia è una giovane donna appassionata di cultura cinese e tecnologia digitale, con radici saldamente piantate nella pittoresca regione della Romagna. Dopo aver dedicato anni allo studio della lingua e della cultura cinese, ha unito le sue passioni fondando una start-up digitale innovativa. 🔗 Leggi su Today.it
