dal campo tegola pellegri distorsione del ginocchio previsto lungo stop

Archiviata la vittoria esterna contro il Cesena, il gruppo squadra è tornato al lavoro per preparare la sfida del Castellani, in programma sabato alle 15, contro il SudTirol: tre punti potrebbero significare l’accesso alla tanto agognata zona play-off, e per questo saranno 90 minuti da preparare al meglio. Purtroppo, però, arrivano responsi negativi dai primi esami svolti su Pellegri, fermatosi alla vigilia dell’ultima partita per un problema accusato in allenamento: il referto medico ha evidenziato una distorsione al ginocchio destro, ma serviranno esami approfonditi – che arriveranno tra questa e la prossima settimana – al fine di controllare la presenza di lesioni ai legamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

