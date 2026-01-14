Dakar Roma nuovo leader | Sainz insegue oggi altra Marathon
Dakar 2026 prosegue con nuovi sviluppi dopo la nona tappa in Arabia Saudita. La competizione vede ora Dakar Roma al comando, con Sainz che si avvicina nella classifica generale. La corsa, caratterizzata da percorsi impegnativi, continua a mettere alla prova piloti e mezzi, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi delle prossime tappe.
La Dakar 2026 continua a regalare colpi di scena, soprattutto dopo la nona tappa disputata in Arabia Saudita, che ha rimescolato le carte sia nelle auto sia nelle moto. Dakar 2026: vittoria ai polacchi Goczal nella 9a tappa La giornata, prima parte della tappa Marathon, ha confermato quanto il rally-raid più duro al mondo non . 🔗 Leggi su Sportface.it
