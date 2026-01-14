Dakar 2026 Loprais vince ancora nei camion Van Den Brink va in difficoltà Stravolta la generale

La decima tappa della Dakar 2026 ha visto ancora una volta la vittoria di Loprais nei camion, mentre Van Den Brink ha incontrato difficoltà. La prova, lunga 420 chilometri da Bivoauc Refuge a Bisha, ha portato importanti cambiamenti nella classifica generale, confermando l’imprevedibilità di questa edizione. Un evento che ha mantenuto alta l’attenzione degli appassionati, con sorprese e svolte decisive nel corso della gara.

La decima tappa della 48esima edizione della Dakar ha regalato non poche sorprese. I protagonisti hanno oggi affrontato 420 chilometri di speciali da Bivoauc Refuge a Bisha nei quali non sono mancati i colpi di scena che hanno completamente ribaltato la classifica generale. Il più veloce è stato nuovamente Ales Loprais (Instrade Loprais Team De Rooy FPT) che ha terminato la prova in 5:35:54. Il ceco, dopo il successo di ieri, è riuscito a mantenere per tutto il tragitto un vantaggio minimo su Vaidotas Zala, conquistando una preziosa tappa. Seconda piazza, con un distacco di 1'37" proprio per il lituano del Nordis Team De Rooy che continua ad inanellare risultati positivi.

Dakar 2026 | Camion, Tappa 9: Macik crolla, Van den Brink controlla la coppia di De Rooy - Dopo la disastrosa giornata di ieri, Loprais vince la 19esima speciale alla Dakar e centra la terza affermazione fra i camion di questa edizione. msn.com

Dakar 2026, Brabec vince la sesta tappa sfruttando una penalità del leader Sanders | Moto

[#Dakar] Terzo successo in speciale per il giovane olandese dell'Eurol Rallysport che alle sue spalle vede la minaccia di Zala, anche se il lituano paga 38 minuti di ritardo. Giornata difficile per Macik e Loprais che sommano distacchi di oltre venti minuti. Van d facebook

#Dakar2026 | Camion, Tappa 8: Van den Brink ci crede, crollano Macik e Loprais x.com

