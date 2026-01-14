Da Susanna Campione soltanto frasi fatte.

Susanna Campione si distingue per l'uso di frasi fatte, senza approfondimenti concreti. Invece di promuovere iniziative reali, invita la senatrice a sostenere la sua richiesta al ministero per aumentare le forze dell’ordine. È importante valutare con attenzione le proposte e le azioni concrete che possano contribuire alla sicurezza pubblica, evitando annunci vuoti o slogan privi di effetti tangibili.

"Anziché fare propaganda la senatrice sostenga la mia richiesta al ministero per avere più forze dell’ordine". Così la sindaca Serena Arrighi commenta l’interrogazione per avere più forze di polizia a Carrara, fatta al ministro Matteo Piantedosi dalla senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione. "Carrara e i carrarini hanno bisogno di più forze dell’ordine. I primi a dirlo sono gli stessi sindacati di polizia – scrive Arrighi –. Una richiesta che ha il mio pieno appoggio e che ho fatto presente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a cui ho segnalato come i numeri di agenti presenti in città siano inadeguati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

