Dal 2023, le monoposto di Formula 1 sono dotate di frecce, non per sorpassare, ma come strumenti di comunicazione tra piloti e team. Il 2026 si preannuncia come un anno di grande innovazione, con nuove tecnologie e miglioramenti aerodinamici che influenzeranno il modo di correre e di progettare le auto di F1. Questi sviluppi segnano un passo importante verso un futuro più avanzato e sicuro nello sport.

Il 2026 si annuncia come un anno epocale, con tante innovazioni tecnologiche e aerodinamiche sulle auto di Formula 1. Sono previsti anche diversi upgrade per garantire ancora più sicurezza ai piloti, ma forse la novità più curiosa è l’introduzione delle frecce sugli specchietti retrovisori. No, alla FIA, l’organo di governo mondiale che stila il regolamento, non sono impazziti. Se avete pensato anche solo per un istante a Lando Norris che mette la freccia per avvisare che ha intenzione di effettuare un sorpasso, siete fuori strada più di Nigel Mansell quando nel 1981, sul circuito di Montreal, si ritrovò sull’erba e fu costretto a farsi spingere dai commissari di gara per rientrare in corsa (prima di venire tamponato da Alain Prost!). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Da quest'anno sulle monoposto di F1 ci sono anche le frecce, ma ovviamente non servono per i sorpassi

Leggi anche: Palmeri sulle parole di oggi di Conte: «Ci riprova anche quest’anno! Così ogni arbitro avrà paura di fischiare contro il Napoli»

Leggi anche: F1, addio DRS nel 2026. Ma i sorpassi saranno agevolati da nuovi sistemi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La McLaren rivela la data della presentazione della vettura; F1 | Ferrari sceglie SF-26 come nome per la sua prossima monoposto; Ferrari, la rivoluzione 2026 nel segno della continuità: arriva la SF-26, presentazione il 23 gennaio; F1 | Inizia già l'era Audi: domani in pista la prima monoposto 2026.

La Ferrari svela il nome della monoposto per la stagione 2026 di F1: si chiamerà SF-26 e sarà presentata online il 23 gennaio - La Ferrari ha annunciato il nome della nuova monoposto F1 2026: si chiamerà SF- motorbox.com

F1 | Ferrari sceglie SF-26 come nome per la sua prossima monoposto - La vettura del Cavallino sarà presentata online tra due settimane, prima di volare a Barcellona per i primi test della stagione ... p300.it