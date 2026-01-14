Da ore nella villa Federica Torzullo scomparsa i carabinieri setacciano la casa

Da ore, i carabinieri stanno perlustrando la villa di Anguillara Sabazia, dove si sospetta sia scomparsa Federica Torzullo. La misteriosa assenza della giovane, ormai da giorni, ha generato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine, che cercano di fare luce sulla vicenda. La comunità attende con attenzione aggiornamenti sulle indagini e sul possibile ritrovamento della donna.

Da giorni il silenzio che avvolge la scomparsa di Federica Torzullo continua a pesare come un macigno sulla comunità di Anguillara Sabazia. La donna, 41 anni, risulta irreperibile dall’ 8 gennaio e con il passare delle ore l’attenzione degli investigatori si è spostata sempre più sugli ultimi movimenti, su ciò che potrebbe aver fatto e su chi potrebbe aver incontrato prima di sparire nel nulla. >> “Non lo dovevi dire”. Caterina Balivo fuori di sé: è caos Al centro delle verifiche ci sono ora i tabulati telefonici della donna. Gli accertamenti mirano a ricostruire movimenti e contatti, anche perché il cellulare di Federica non è mai stato ritrovato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, Scientifica nella villetta: dalle telecamere non è mai uscita di casa

Leggi anche: Cosa sappiamo della scomparsa di Federica Torzullo: la perquisizione in casa e nella ditta del marito indagato per omicidio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Federica Torzullo, i litigi col marito e il comportamento anomalo di lui. I vicini: «Neanche ci ha chiesto se sapessimo dov’era»; Federica Torzullo scomparsa, il marito indagato per omicidio; Per Federica Torzullo si teme il peggio? Ruspe nella ditta del marito, ora indagato per omicidio (dopo aver denunciato la scomparsa); ?Federica Torzullo, chi è la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia. Indagato il marito (figlio dell'assessora): si stavano separando.

Federica Torzullo, il buco di nero di (almeno) 9 ore e le incongruenze nel racconto del marito - Il 9 gennaio il marito, Claudio Carlomagno, 45 anni, titolare di una ditta di scavi e movimento terra, ha presentato la denuncia di scomparsa ai carabinieri ... romatoday.it