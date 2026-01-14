Per giorni è stata identificata dai media e dai social come «la ragazza con il casco», l'immagine simbolo del tragico incendio di Capodanno al lounge-bar Le. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Cyane Panine, la famiglia difende la "ragazza con il casco": «Voleva salvare i clienti, ma la porta era bloccata»

Leggi anche: Cyane Panine, chi era la ragazza col casco dell’incendio di Crans-Montana

Leggi anche: Crans-Montana, chi era la ragazza con la bottiglia morta nel rogo: Cyane Panine, ‘una di famiglia’ per i Moretti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Crans-Montana, la famiglia difende la cameriera con il casco: “Cyane non ha colpe”; Cyane Panine, la famiglia difende la ragazza con il casco: «Voleva salvare i clienti, ma la porta era bloccata»; Tragedia di Crans-Montana: Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo» | blue News; Crans-Montana, il cameriere ultimo a lasciare il locale per aiutare i ragazzi. Il fratello: «Ora è in coma, la mia famiglia è distrutta».

Cyane Panine, la famiglia difende la "ragazza con il casco": «Voleva salvare i clienti, ma la porta era bloccata» - Per giorni è stata identificata dai media e dai social come «la ragazza con il casco», l'immagine simbolo del tragico incendio di Capodanno al lounge- msn.com