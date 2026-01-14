Cyan Panine i genitori della cameriera morta a Crans-Montana | Voleva aiutare i clienti a uscire

I genitori di Cyane Panine, la giovane cameriera di 24 anni deceduta nell’incendio di Crans-Montana, condividono il ricordo della propria figlia. Parlano della sua dedizione nel lavoro e del desiderio di aiutare i clienti, caratteristiche che la contraddistinguevano. La vicenda ha suscitato grande cordoglio e attenzione sulla tragica perdita di una giovane vita in circostanze ancora da chiarire.

Parlano i genitori di Cyane Panine, la cameriera 24enne del bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, morta nell’incendio nella notte di Capodanno. “Certo che voleva scappare. Voleva anche aiutare i clienti a uscire, ma sfortunatamente c’era questa porta che non si apriva”, hanno affermato riferendosi alla porta dell’uscita di sicurezza bloccata, secondo quanto riporta la testata Blick. 1 gennaio 2026, ore 1:23. I frame delle telecamere di videosorveglianza all’interno del locale di Crans Montana. Un tavolo blocca una delle porte La famiglia di Cyane Panine: “Lei non è responsabile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cyan Panine, i genitori della cameriera morta a Crans-Montana: “Voleva aiutare i clienti a uscire” Leggi anche: Crans Montana: chi è Cyane Panine, la cameriera col casco nei video de Le Constellation Leggi anche: Chi era Cyane Panine, la cameriera con il casco di Crans Montana che aveva le candeline scintillanti sullo champagne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Jessica Moretti alla cameriera prima della strage: “C’è poca gente, fanne entrare di più”. Cyan Panine, i genitori della cameriera morta a Crans-Montana: “Voleva aiutare i clienti a uscire” - Parlano i genitori di Cyane Panine, la cameriera 24enne del bar Le Constellation di Crans- lapresse.it

