Curling l’Italia al via del Mercure Perth Masters in Scozia
Dal 15 al 18 gennaio, Perth in Scozia ospiterà il Mercure Perth Masters di curling, un torneo internazionale che coinvolge 13 squadre femminili provenienti da vari Paesi. L’Italia partecipa con il quartetto azzurro, affrontando una competizione di livello che rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per il movimento nazionale. L’evento si svolge in una cornice storica e tradizionale, sottolineando l’importanza di questa disciplina nel panorama sportivo internazionale.
Dal 15 al 18 gennaio a Perth torneo internazionale con 13 squadre femminili: in gara anche il quartetto azzurro Fra giovedì 15 e domenica 18 gennaio, la città scozzese di Perth ospiterà il Mercure Perth Masters, torneo internazionale di curling che vedrà al via formazioni provenienti da diversi Paesi e rappresenterà un banco di prova . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: LIVE Italia-Scozia, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: azzurre già al bivio
Leggi anche: LIVE Italia-Scozia 2-3, Europei curling 2025 in DIRETTA: accorciamo le distanze al 5° end
La squadra italiana maschile di curling ha chiuso il round robin cedendo per 6-9 ai canadesi del Team Dunstone. La sconfitta si è rivelata ininfluente ai fini della qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.