Cuesta | Turnover? Abbiamo tantissimi giocatori che hanno avuto tanta continuità durante il campionato

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha commentato la situazione della squadra in vista della sfida contro il Napoli, in programma alle 18:30. Ha sottolineato che il turnover è stato gestito con continuità, grazie alla presenza di numerosi giocatori che hanno partecipato regolarmente durante l’intera stagione. Queste scelte hanno contribuito a mantenere una certa stabilità all’interno del gruppo, elemento importante per affrontare una gara così importante.

Ha parlato anche Carlos Cuesta, allenatore del Parma, alla viglia della partita contro il Napoli, prevista alle 18:30. Il Parma di fatto schiera la squadra B, gioca persino il portiere di riserva, non ci sono Pellegrino, Bernabé, Valeri. Ecco le parole di Cuesta: «Il Maradona è uno stadio eccezionale, abbiamo voglia di punti e di una buona prestazione» Le parole di Cuesta. Tanto turnover, è normale rotazione o è scelta mirata? «Secondo me abbiamo tantissimi giocatori che hanno avuto tanta continuità durante il campionato, anche se magari contro il Lecce qualcuno di loro non era titolare. Allo stesso modo abbiamo preparato la partita al meglio come pensiamo che sarà e al contesto che troveremo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

