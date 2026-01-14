Cuesta | Punto meritato sacrificio e valori incredibili

Da forzazzurri.net 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio tra Napoli e Parma, Carlos Cuesta ha commentato l’andamento della partita ai microfoni di Dazn. Nel suo intervento, l’attuale difensore ha sottolineato l’importanza del risultato, riconoscendo il sacrificio e i valori dimostrati dalla squadra. In questo articolo, analizziamo le sue parole e il contesto del match, evidenziando gli aspetti che hanno contribuito a un risultato condiviso e meritato per entrambe le formazioni.

Nel post-partita di Napoli-Parma, ai microfoni di Dazn ha parlato Carlos Cuesta, commentando il pareggio ottenuto al Maradona . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

cuesta punto meritato sacrificio e valori incredibili

© Forzazzurri.net - Cuesta: “Punto meritato, sacrificio e valori incredibili”

Leggi anche: "Avremmo meritato qualche punto in più. Lo stop ci servirà per recuperare"

Leggi anche: Per chi ha intolleranze, le feste, dal punto di vista strettamente alimentare, sono un doppio sacrificio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Kicked out of her home like a beggar, she is actually an immortal global tycoon in power!

Video Kicked out of her home like a beggar, she is actually an immortal global tycoon in power!

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.