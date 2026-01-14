Cruciani | Il gioco di Allegri? Ai tifosi non frega nulla Frega agli esteti ai sacchiani

Giuseppe Cruciani commenta le recenti critiche al Milan di Allegri, sottolineando che il modo di giocare del tecnico non interessa ai tifosi, ma solo agli appassionati di estetica e ai nostalgici di Sacchi. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, l’attenzione si concentra sulle scelte tattiche e sullo stile di gioco, evidenziando come spesso i risultati prevalgano sulle valutazioni estetiche nel calcio di alto livello.

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, ha parlato - dopo l'1-1 in casa della Fiorentina - del Milan di Massimiliano Allegri e delle critiche rivolte al tecnico livornese per il suo gioco non brillante. Le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

