Giuseppe Cruciani commenta le recenti critiche al Milan di Allegri, sottolineando che il modo di giocare del tecnico non interessa ai tifosi, ma solo agli appassionati di estetica e ai nostalgici di Sacchi. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, l’attenzione si concentra sulle scelte tattiche e sullo stile di gioco, evidenziando come spesso i risultati prevalgano sulle valutazioni estetiche nel calcio di alto livello.

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, ha parlato - dopo l'1-1 in casa della Fiorentina - del Milan di Massimiliano Allegri e delle critiche rivolte al tecnico livornese per il suo gioco non brillante. Le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cruciani: “Il gioco di Allegri? Ai tifosi non frega nulla. Frega agli esteti, ai sacchiani”

Leggi anche: Adani: «L’Inter ha gioco e palle. Esposito? Che mi frega del gol sbagliato…»

Leggi anche: Cazzullo: «In Italia chi tocca Sinner, muore. È fortissimo ma dell’Italia non gli frega niente. E agli italiani va bene»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cruciani sta con Allegri: “Ai tifosi non frega nulla del bel gioco, vogliono vincere”; Zazzaroni difende Allegri: “Certa gente vuole spiegare come si fa ad un allenatore che ha vinto 6...; A che ora parla oggi Massimiliano Allegri in conferenza stampa; Che onore per Allegri! Oggi porterà la Fiamma Olimpica: ecco quando e dove.

Cruciani sta con Allegri: “Ai tifosi non frega nulla del bel gioco, vogliono vincere” - Durante l'ultima puntata di Number 1 podcast, Giuseppe Cruciani ha commentato la partita di Firenze dei rossoneri e si è schierato a difesa di Massimiliano Allegri e delle ... milannews.it