Crescere bene si può | a Palermo una conferenza per promuovere la salute mentale dei più piccoli

Palermo ospita una conferenza dedicata alla salute mentale dei bambini, intitolata “Let’s Talk About Children – Promuovere la Salute Mentale dei Bambini”. L’evento si terrà giovedì 23 gennaio 2026 e rappresenta un’occasione di confronto tra professionisti, genitori e operatori del settore per approfondire tematiche legate al benessere psicologico dei più piccoli. Un momento importante per promuovere una crescita equilibrata e consapevole.

