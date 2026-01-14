Crescere bene si può | a Palermo una conferenza per promuovere la salute mentale dei più piccoli
Palermo ospita una conferenza dedicata alla salute mentale dei bambini, intitolata “Let’s Talk About Children – Promuovere la Salute Mentale dei Bambini”. L’evento si terrà giovedì 23 gennaio 2026 e rappresenta un’occasione di confronto tra professionisti, genitori e operatori del settore per approfondire tematiche legate al benessere psicologico dei più piccoli. Un momento importante per promuovere una crescita equilibrata e consapevole.
Palermo apre il nuovo anno con un appuntamento dedicato al benessere psicologico dei più giovani. Giovedì 23 gennaio 2026 si svolgerà la conferenza finale “Let’s Talk About Children – Promuovere la Salute Mentale dei Bambini”, un evento pensato come momento di incontro, confronto e condivisione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il nuovo album di figurine sulla Prevenzione ideato per i bambini, dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Siena. Un viaggio fantastico nell'isola della salute ricco di buoni insegnamenti per crescere bene, in armonia con sé stessi e con gli altri. facebook
