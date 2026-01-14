Cremona capitale italiana della Cultura 2029 | chi è la società che dovrà selezionare i candidati

Cremona, 14 gennaio 2026 – È stato avviato l’iter per la candidatura di Cremona come Capitale italiana della Cultura 2029. Una fase importante che coinvolge diverse realtà del territorio, tra cui la società incaricata di selezionare i candidati. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e artistico della città, promuovendo iniziative che rafforzino il ruolo di Cremona nel panorama culturale nazionale.

Cremona, 14 gennaio 2026 – Avviato l’iter affinché Cremona diventi Capitale italiana della Cultura 2029. Itinerari Paralleli s.r.l. Impresa Sociale è l’operatore economico specializzato al quale l’Amministrazione ha affidato l’incarico di supportare il Comune di Cremona nel percorso di assegnazione del titolo. Candidature al setaccio. Dopo che la Giunta comunale, il 19 novembre scorso, ha approvato l’atto di indirizzo sulla procedura da seguire, il 4 dicembre, attraverso la piattaforma telematica Sintel, è stata avviata l’indagine esplorativa di mercato finalizzata a raccogliere le proposte di operatore interessati a partecipare alle successive fasi di selezione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

