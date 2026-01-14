Creatura spontanea e sincera il TruceKlan ha cambiato la storia del rap

Creatura spontanea e sincera, il TruceKlan ha segnato un punto di svolta nella storia del rap in Italia. Da allora, la scena musicale ha visto un'evoluzione significativa, influenzata da un gruppo che ha portato autenticità e innovazione. La loro presenza ha contribuito a definire un nuovo approccio al genere, lasciando un’impronta duratura nel panorama musicale nazionale.

Ne è passata d'acqua sotto i ponti da quando la scena musicale italiana, in particolare quella ancora balbettante del rap, fu scossa dall'apparizione di un fattore imprevisto e affascinante:

