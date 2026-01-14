Crans-Montana non si ferma la solidarietà di Milano | una ristoratrice offre i pasti a medici e parenti dei ragazzi feriti

A Crans-Montana, la solidarietà si manifesta anche oltre i confini: una ristoratrice di Milano ha deciso di offrire pasti ai medici e ai parenti dei giovani feriti dopo l’incidente. I 12 ragazzi ricoverati all’ospedale Niguarda continuano a ricevere sostegno e vicinanza da parte della comunità locale, dimostrando come la solidarietà possa unire persone e territori di fronte alle difficoltà.

Milano – Lottano per la vita in un letto d’ospedale, i 12 feriti di Crans-Montana ricoverati all’ospedale Niguarda. E la città non sta con le mani in mano: la solidarietà si è messa in moto da giorni, con l’organizzazione di raccolte fondi, proposte di ospitalità alle famiglie dei pazienti e ora anche con l’offerta di pasti da parte di ristoratori. “Io ho due ristoranti”, fa sapere Cristiana, che chiede di non nominare i suoi locali “perché non cerco visibilità. Voglio portare dei pasti ai medici del Niguarda che stanno lavorando senza sosta e spalancare le porte dei ristoranti alle famiglie”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans-Montana, non si ferma la solidarietà di Milano: una ristoratrice offre i pasti a medici e parenti dei ragazzi feriti Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, la scoperta choc dei medici su quei poveri ragazzi: cosa è successo davvero Leggi anche: Feriti Crans Montana, la battaglia dei medici di Niguarda: “Mai pessimisti ma la lotta sarà lunga” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lo speciale sull'incendio di Crans Montana - Montana, niente domiciliari ma obbligo di firma per Jessica Moretti ... tg24.sky.it

