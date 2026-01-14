Crans-Montana l’italiano cacciato pochi minuti prima del rogo | ecco perché Salvo per miracolo

Nella notte di Capodanno, un incendio presso il ristorante Le Constellation a Crans-Montana ha portato a un’evacuazione di emergenza, lasciando molti riflettere sulla sicurezza degli edifici pubblici. Pochi minuti prima dell’incendio, un italiano è stato evacuato, fortunatamente in tempo. Questo episodio solleva interrogativi sulla prevenzione e sulle misure di sicurezza adottate nella struttura, in un momento in cui la comunità locale si confronta con le conseguenze di una tragedia ancora da chiarire.

La tragedia del Le Constellation a Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno, continua a scuotere profondamente l'opinione pubblica. Il rogo, scatenato all' 1.28 e che ha provocato la morte di numerosi giovani, è emerso come il tragico epilogo di una gestione dissennata e di una sicurezza praticamente inesistente. I testimoni hanno raccontato al Corriere della Sera un inferno di fumo, panico e sofferenza, mentre la polizia e i vigili del fuoco hanno documentato le condizioni disastrose del locale, trasformato in una vera e propria trappola mortale.

