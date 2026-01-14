Crans-Montana l’inchiesta sui titolari del bar | niente domiciliari per lei L’Italia sarà parte civile

A due settimane dalla tragica notte di Capodanno a Crans-Montana, si approfondiscono le indagini sull'inchiesta che coinvolge i titolari del bar. La notizia recente riguarda la decisione di non applicare domiciliari a una delle persone coinvolte, mentre l’Italia ha annunciato la sua intenzione di costituirsi parte civile. Aggiornamenti sui procedimenti giudiziari e sulle implicazioni per le parti interessate continueranno a essere seguiti con attenzione.

Ginevra, 14 gennaio 2026 – A due settimane dalla tragica notte di Capodanno che ha sconvolto Crans-Montana, l’Italia si costituirà parte civile. “È una ferita inferta a tutto il Paese”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella sua informativa al Senato. L’inchiesta della Procura del Canton Vallese, nel frattempo, ha raggiunto un punto cruciale. Il fascicolo aperto dalla procuratrice generale Béatrice Pilloud si sta concentrando sulla responsabilità diretta dei gestori del bar “Le Constellation”, Jacques e Jessica Moretti, la cui posizione si è pesantemente aggravata nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crans-Montana, l’inchiesta sui titolari del bar: niente domiciliari per lei. L’Italia sarà parte civile Leggi anche: Inchiesta sulla strage di Crans-Montana, pioggia di critiche sui pm svizzeri: “Arrestate i titolari del bar. C’è il pericolo di fuga” Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti è libera: niente domiciliari per la proprietaria del bar Le Constellation Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana il buco nero dei video cancellati | l’inchiesta svizzera riparte dalle possibili prove sparite. Crans-Montana: due indagini nel passato dei coniugi Moretti, anche una sui fondi Covid usati per una Maserati - 500 euro di prestito per poi usarne una parte per acquistare l'auto. ansa.it

