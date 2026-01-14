Crans-Montana le lettere delle docenti a Riccardo Minghetti | Il tuo sorriso cancellava ogni angoscia

Riccardo Minghetti, studente romano di 16 anni, è stato ricordato dalle sue insegnanti come una persona il cui sorriso aveva il potere di alleviare ogni angoscia. La professoressa Teresa Santoro, del liceo Cannizzaro di Roma, ha espresso il suo cordoglio sottolineando la delicatezza e il calore che Riccardo trasmetteva a chi gli stava vicino. Un ricordo che testimonia l’importanza dei gesti semplici e sinceri.

"Un sorriso capace di cancellare ogni angoscia, tua e di chi ti stava accanto". Sono le parole che la professoressa Teresa Santoro, docente del liceo Cannizzaro di Roma, sceglie per ricordare Riccardo Minghetti, lo studente di 16 anni romano deceduto nella strage di Capodanno a Crans-Montana.

