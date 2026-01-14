Crans-Montana, le carte dell'inchiesta Un documento dell’istituto forense di Zurigo ricostruisce la situazione nel locale Constellation di Crans-Montana durante la notte di Capodanno, evidenziando le circostanze e le dinamiche dell’incidente. La rampa di scale rappresentava l’unica via di fuga per i presenti. Questa analisi fornisce un quadro dettagliato degli eventi, contribuendo a comprendere meglio quanto accaduto in quella tragica notte.

L'unica via di fuga nella notte di Capodanno era una rampa di scale. Un documento dell'istituto forense di Zurigo mostra la situazione del locale Constellation di Crans-Montana al momento della strage. Ecco la mappa: le chiazze rosa individuano i punti in cui sono stati trovati i corpi delle vittime, quasi tutti a ridosso della scala. Questo alimenta il sospetto che l'uscita di sicurezza non fosse accessibile o, quantomeno, non fosse segnalata correttamente. Di certo una porta, le indagini diranno se quella di emergenza, era bloccata da questo tavolino e l'uscita di servizio - per stessa ammissione di Jacques Moretti, titolare del locale - era bloccata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, le carte dell'inchiesta

Leggi anche: Crans-Montana, nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage

Leggi anche: Crans-Montana, nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage. Il giallo dei potenti petardi vicino ai corpi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Crans-Montana, nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage. Il giallo dei potenti petardi vic…; La Procura di Roma apre un’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana; Crans, nelle carte il film della strage: parlano le amiche di Cyane Panine, la ragazza con il casco; Crans Montana, la Procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo e incendio: si indaga sulle omissioni nelle misure di sicurezza.

Crans-Montana, nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage. Il giallo dei potenti petardi vicino ai corpi - Negli ultimi frame dei video delle telecamere anche l’immagine della porta di sicurezza bloccata. ilsecoloxix.it