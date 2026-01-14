Crans-Montana | l' autopsia su Galeppini sarà eseguita da periti romani

L'autopsia su Emanuele Galeppini sarà effettuata dai periti della procura di Roma. Il sedicenne genovese, deceduto nell'incendio al locale

Saranno i periti della procura di Roma a eseguire l'autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese morto nell'incendio al locale "Le Constellation" a Crans-Montana nella strage di Capodanno. Lo hanno stabilito gli inquirenti romani che indagano sulle morti dei cinque italiani.

