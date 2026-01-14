Crans Montana la verità sulla ragazza col casco | l’ordine di Jessica e la rabbia della famiglia

L'incidente al lounge-bar “Le Constellation” di Crans-Montana, avvenuto durante la notte di Capodanno, ha causato numerose vittime e suscitato molte domande sulla sicurezza e le responsabilità. La vicenda, nota anche per il caso della ragazza col casco e le tensioni tra Jessica e la famiglia, rimane ancora oggetto di indagini e discussioni pubbliche.

La tragedia del lounge-bar “Le Constellation” di Crans-Montana, costata la vita a decine di persone nella notte di Capodanno, continua a sollevare interrogativi sulle responsabilità e sulle condizioni di sicurezza. Tra le vittime c’è Cyane Panine, 24 anni, la ragazza che nei video circolati sui social era stata indicata come colei che avrebbe “innescato” l’incendio. Oggi la sua famiglia e il suo avvocato respingono ogni accusa: Cyane, dicono, è un’altra vittima. Spacciata per diavolo, in quei video dove appiccava (accidentalmente) l’inferno, tra bottiglie di champagne e fuochi d’artificio, Cyane Panine, 24 anni, “la ragazza con il casco”, è una vittima: “Lei non è mai stata informata della pericolosità del soffitto, né ha mai ricevuto alcuna formazione nel campo della sicurezza”, spiega l’avvocato Sophie Haenni, che tutela la famiglia della giovane, morta dentro al rogo del lounge-bar “Le Constellation”, a Crans-Montana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Chi è la ragazza col casco”. Crans-Montana, la scoperta sulla giovane che ha innescato l’incendio Leggi anche: “La ragazza col casco: così è scoppiato l’inferno”. Crans-Montana, le nuove immagini prima della tragedia (FOTO) Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crans-Montana Valditara | Accertare al più presto la verità in Svizzera. La misteriosa ragazza con il casco: chi è la cameriera che ha scatenato l’incendio a Crans-Montana - Chi è la ragazza con il casco: il mistero della cameriera che, con un gesto improvviso, ha scatenato l’incendio che ha devastato Crans- notizie.it

Crans-Montana, chi era la ragazza col casco immortalata negli ultimi video: "Non doveva lavorare al bar" - Cyane Panine è deceduta nel terribile incendio della notte di Capodanno. msn.com

Crans Montana, parlano i testimoni della strage: «Così siamo stati investiti dal fuoco». La vampata e la fuga dei ragazzini - Il caso del ragazzo italiano cacciato prima del dramma perché aveva una bottiglia di amaro vuota ... msn.com

Strage di Crans-Montana, Jessica Moretti era nel gruppo da cui è partito l'incendio facebook

Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com

