Crans-Montana Jacques Moretti il giorno dopo la strage | Il personale non era formato per gestire l'incendio

Dopo la tragedia di Crans-Montana, Jacques Moretti ha dichiarato agli inquirenti che il personale coinvolto non era adeguatamente formato per gestire l’incendio. Le sue parole si concentrano sui lavori di ristrutturazione e sui controlli mancati nel complesso Constellation, evidenziando possibili criticità nella gestione della sicurezza prima dell’incidente.

Dai lavori di ristrutturazione ai mancati controlli nel Constellation: cosa ha detto agli inquirenti Jacques Moretti subito dopo la strage di Crans-Montana. "Il personale non era formato per gestire questo tipo di eventi", si legge nell'ordinanza.

