Crans-Montana Jacques Moretti il giorno dopo la strage | Il personale non era formato per gestire l’incendio

Il giorno dopo la tragedia di Crans-Montana, Jacques Moretti ha dichiarato agli inquirenti che il personale coinvolto non era adeguatamente formato per affrontare un incendio. Le sue parole si concentrano sui lavori di ristrutturazione e sui controlli mancanti nel complesso Constellation, elementi considerati rilevanti per comprendere le cause dell’accaduto. Questa testimonianza fornisce un primo quadro delle responsabilità e delle criticità emerse nelle ore successive alla tragedia.

Dai lavori di ristrutturazione ai mancati controlli nel Constellation: cosa ha detto agli inquirenti Jacques Moretti subito dopo la strage di Crans-Montana. "Il personale non era formato per gestire questo tipo di eventi", si legge nell'ordinanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Crans-Montana, Jacques Moretti il giorno dopo la strage: “Il personale non era formato per gestire l’incendio” Leggi anche: Strage di Crans-Montana: “Jacques Moretti ha confermato che l’uscita di emergenza era chiusa a chiave” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti; Crans Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti: Pericolo di fuga; Crans-Montana, le ammissioni di Jacques Moretti: «La porta di sicurezza era chiusa da dentro: l'ho forzata, ho visto i primi corpi. Ho provato a salvare la nostra cameriera»; Fermato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana: c'è il rischio di fuga. La moglie ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Crans-Montana, Jacques Moretti il giorno dopo la strage: “Il personale non era formato per gestire l’incendio” - Dai lavori di ristrutturazione ai mancati controlli nel Constellation: cosa ha detto agli inquirenti Jacques Moretti subito dopo la strage di Crans- fanpage.it

Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. Ma potrebbe uscire a breve su cauzione - Il tribunale svizzero convalida l'arresto del titolare del Constellation. ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, Jacques Moretti ammette: "La porta di sicurezza era chiusa da dentro" - Montana, Jacques Moretti ammette: 'La porta di sicurezza era chiusa da dentro' ... tg24.sky.it

Crans-Montana, le foto choc all'interno del locale la notte dell'incendio facebook

Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.