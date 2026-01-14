Crans-Montana | Io unico salvo della compagnia Il racconto del 15enne di Como tra i primi a uscire dall’inferno del Le Constellation

Un ragazzo di 15 anni di Como è stato tra i primi a uscire dall’incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno. Il suo racconto offre una testimonianza diretta di quell’evento drammatico, segnato da momenti di paura e speranza. Questa vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e di una testimonianza coraggiosa in situazioni di emergenza.

Como, 14 gennaio 2026 - È stato tra i primi a uscire dall’inferno del Le Constellation, il locale di Crans-Montana dove nella notte di Capodanno un momento di festa si è trasformato in una strage. Lui, Edoardo, 15 anni, è fuggito insieme a un amico. Insieme hanno chiamato i vigili del fuoco, lanciando l’allarme. Il ragazzo originario della provincia di Como, che quella sera si trovava nel locale con il gruppo di italiani, ragazzi e ragazze della sua età che sono rimasti gravemente feriti o uccisi. DA SX IN ALTO, IN SENSO ORARIO: Emanuele, Galeppini, Giovanni Tamburi, Sofia Prosperi, Achille Osvaldo Giovanni Barosi e Chiara Costanzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans-Montana: “Io unico salvo della compagnia”. Il racconto del 15enne di Como, tra i primi a uscire dall’inferno del Le Constellation Leggi anche: Strage di Crans-Montana, Achille Barosi era riuscito a uscire salvo da La Constellation, ma «è tornato indietro per salvare una ragazza» Leggi anche: Crans-Montana, la scala di legno per uscire, le porte chiuse e l’ipotesi dei pm. Il drammatico racconto del soccorritore – Il video La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; Crans-Montana, Moretti ammette: «La schiuma pericolosa? L’avevo installata io»; Golden Globes 2026, il 16enne Owen Cooper premiato per 'Adolescence': Io unico ragazzo al corso di recitazione, imbarazzante ma ce l'ho fatta; In migliaia a Milano ai funerali di Chiara e Achille. Il papà della 16enne: “Abbiamo sete di verità”. Crans-Montana: “Io unico salvo della compagnia”. Il racconto del 15enne di Como, tra i primi a uscire dall’inferno del Le Constellation - Le parole del giovane e quegli istanti drammatici dopo essere uscito dal locale in fiamme: ho aiutato gli altri, le prime persone che sono uscite dopo di me avevano già ustioni gravi. ilgiorno.it

Edoardo: « Sono l'unico salvo della compagnia di amici a Crans-Montana. Ho avvisato io che c'era un incendio: in due minuti è esploso tutto - Montana in Svizzera e, mentre riprendeva i festeggiamenti con il suo ... msn.com

“Io unico salvo della compagnia di italiani a Crans-Montana”: la fuga, il fuoco e i cinque amici morti - È una testimonianza che pesa come un macigno quella contenuta nei verbali dell’inchiesta sulla tragedia di Crans- giornalelavoce.it

Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com

Crans-Montana, le foto choc all'interno del locale la notte dell'incendio facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.