Crans-Montana | identikit delle ustioni gravi e possibilità di recupero
Crans-Montana è stato teatro di un incendio che ha causato gravi ustioni a diversi giovani. Le conseguenze di tali infortuni includono cicatrici, possibili deturpazioni e dolore, influenzando la qualità della vita dei pazienti. In questa analisi, si approfondiscono le caratteristiche delle ustioni gravi e le opportunità di recupero e trattamento disponibili.
Cicatrici, deturpazione, dolore sono solo le conseguenze più evidenti delle gravi ustioni riportate dai giovani pazienti coinvolti nell’incendio di Crans-Montana. “Ce ne sono molte altre che minano la qualità della vita dei sopravvissuti. Studi comparativi hanno dimostrato che gli ustionati vanno incontro a un +46% di ricoveri per problemi cardio-circolatori, +90% per problemi muscolo-scheletrici e a un aumento dell’incidenza del cancro del 39% rispetto ai pazienti sani. Insomma, l e ustioni determinano una serie di conseguenze per il nostro corpo, non solo nella zona colpita “. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Maurizio Busoni, docente del Master di II livello di Medicina Estetica e dell’invecchiamento dell’università di Barcellona. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Crans-Montana: le sfide per la cura delle ustioni gravi
Leggi anche: Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. «Party per under 17, vittime non identificabili per le gravi ustioni»
Crans-Montana: identikit delle ustioni gravi e possibilità di recupero - Danni a lungo termine e prospettive terapeutiche per le gravi ustioni. lapresse.it
I sopravvissuti di Crans-Montana al Niguarda: trapianto di pelle e procedure per i grandi ustionati - Il fuoco non brucia solo la pelle: resta negli odori, nei suoni, nei ricordi. ticinolive.ch
Crans-Montana, autopsia sul 16enne romano 'sul corpo lesioni da ustioni' - Le prossime 48 ore decisive per i 2 feriti più gravi (ANSA) ... ansa.it
Crans-Montana, le foto choc all'interno del locale la notte dell'incendio facebook
Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.