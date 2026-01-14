Crans Montana è appena arrivato l’annuncio dall’ospedale su uno dei giovanissimi

È stato trasferito dall’ospedale Niguarda al Policlinico di Milano uno dei giovani sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana. La sua condizione rimane delicata, ma il trasferimento rappresenta un passo importante nel percorso di cura. Restano in corso aggiornamenti sulla sua situazione e sulle prossime fasi di trattamento.

– È stato trasferito dall’ospedale Niguarda al Policlinico di Milano uno dei sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana, tra i casi clinicamente più delicati. Il giovane paziente era stato evacuato in elicottero dalla struttura svizzera nei giorni scorsi e, una volta giunto in Italia, era stato ricoverato inizialmente nel reparto di Terapia intensiva dedicato ai grandi ustionati, in seguito a gravi danni polmonari riportati durante l’incendio. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

Crans-Montana, le testimonianze: “Vedevo mani e piedi, mi imploravano di aiutarli”, “Li abbiamo estratti uno dopo l’altro”, “Ho pensato: morirò davvero così?” - Ragazzi ustionati, candele pirotecniche, soccorsi disperati: i racconti di chi è sopravvissuto all'incendio al Constellation ... ilfattoquotidiano.it