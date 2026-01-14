Così l’Atletico Ascoli ha blindato la difesa dopo un avvio difficile

L’Atletico Ascoli ha ripreso gli allenamenti al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco, in preparazione del derby di domenica contro l’Ancona allo stadio ‘Del Conero’. Dopo un avvio difficile, la squadra ha deciso di rafforzare la linea difensiva per affrontare al meglio la sfida, mantenendo un approccio sobrio e concentrato sulla fase tattica. La preparazione prosegue con attenzione, con l’obiettivo di migliorare la performance e affrontare la partita con determinazione.

E' ripresa ieri la preparazione dell' Atletico sul campo 'Tonino Camaioni' di Monterocco in vista del derby di domenica prossima contro l' Ancona allo stadio 'Del Conero'. Mister Simone Seccardini ha analizzato quello che non ha funzionato contro il Notaresco, ma ha anche sottolineato la buona prova difensiva che ha portato a non subire reti e non ha offerto agli ospiti, imbattuti fuori casa, alcuna occasione da rete. Anche il temutissimo 'bomber' Saveriano Infantino, terzo nella classifica dei cannonieri con 9 reti (dietro a Luca Di Renzo e Claudio Sparacello entrambi de L'Aquila), non ha praticamente toccato palla.

