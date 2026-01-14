Così i piccoli attori del NewSpace si sono affermati nel settore spaziale Il racconto di La Regina
Il settore spaziale ha visto emergere, negli ultimi anni, numerosi attori del cosiddetto NewSpace, un movimento spesso considerato giovane ma senza un preciso momento di nascita. Questo racconto analizza come queste piccole realtà siano riuscite a consolidarsi nel settore, contribuendo a ridefinire l’approccio e le dinamiche dell’esplorazione spaziale. La Regina offre una prospettiva chiara e sobria su questa evoluzione, evidenziando i passi fondamentali di un fenomeno ancora in fase di sviluppo.
A dispetto della sua percezione come “movimento giovane”, il NewSpace non ha un singolo atto di nascita incontestabile. Il termine viene generalmente ricondotto ai primi anni 2000, per distinguere nuovi attori e modelli di business ad alta dipendenza da capitale privato, processi “lean” e convergenza tra tecnologie digitali e spaziali, rispetto all’“Old Space” più legato a procurement pubblico e cicli lunghi. Si tratta di imprese piccole e snelle che si contrappongono ai giganti Large Systems Integrator (LSI) di cui se ne contavano meno di 20 a livello mondiale. Più che un evento puntuale, il NewSpace appare quindi come una dinamica spontanea emersa dall’intersezione di sviluppi tecnologici, decisioni di policy e shock macroeconomici che hanno ridisegnato incentivi e profili di rischio anche perché l’operato dei LSI era nel frattempo diventato inefficiente ed oneroso per le economie nazionali anche degli Stati più solidi. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Il cacciatore e la regina di ghiaccio, film su Italia1: trama, attori e cast
Leggi anche: La Tuscia si conferma regina delle castagne nel Lazio, ma i prezzi sono in calo
Così i piccoli attori del NewSpace si sono affermati nel settore spaziale. Il racconto di La Regina - A dispetto della sua percezione come “movimento giovane”, il NewSpace non ha un singolo atto di nascita incontestabile. formiche.net
I nostri piccoli attori PARTE 3 il laboratorio del RE MIDA - casa cultura dei bambini dolcemente attori unici …. Viva il teatro facebook
L'attore Randy Havens ha svelato un easter egg presente in questa stagione di Stranger Things: la foto con Dustin e Mr Clarke che appare su un ritaglio di giornale nel quinto episodio è stata presa da una foto scattata con i piccoli attori dietro le quinte della pri x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.