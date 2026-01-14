Il settore spaziale ha visto emergere, negli ultimi anni, numerosi attori del cosiddetto NewSpace, un movimento spesso considerato giovane ma senza un preciso momento di nascita. Questo racconto analizza come queste piccole realtà siano riuscite a consolidarsi nel settore, contribuendo a ridefinire l’approccio e le dinamiche dell’esplorazione spaziale. La Regina offre una prospettiva chiara e sobria su questa evoluzione, evidenziando i passi fondamentali di un fenomeno ancora in fase di sviluppo.

A dispetto della sua percezione come “movimento giovane”, il NewSpace non ha un singolo atto di nascita incontestabile. Il termine viene generalmente ricondotto ai primi anni 2000, per distinguere nuovi attori e modelli di business ad alta dipendenza da capitale privato, processi “lean” e convergenza tra tecnologie digitali e spaziali, rispetto all’“Old Space” più legato a procurement pubblico e cicli lunghi. Si tratta di imprese piccole e snelle che si contrappongono ai giganti Large Systems Integrator (LSI) di cui se ne contavano meno di 20 a livello mondiale. Più che un evento puntuale, il NewSpace appare quindi come una dinamica spontanea emersa dall’intersezione di sviluppi tecnologici, decisioni di policy e shock macroeconomici che hanno ridisegnato incentivi e profili di rischio anche perché l’operato dei LSI era nel frattempo diventato inefficiente ed oneroso per le economie nazionali anche degli Stati più solidi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così i piccoli attori del NewSpace si sono affermati nel settore spaziale. Il racconto di La Regina

Leggi anche: Il cacciatore e la regina di ghiaccio, film su Italia1: trama, attori e cast

Leggi anche: La Tuscia si conferma regina delle castagne nel Lazio, ma i prezzi sono in calo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Così i piccoli attori del NewSpace si sono affermati nel settore spaziale. Il racconto di La Regina - A dispetto della sua percezione come “movimento giovane”, il NewSpace non ha un singolo atto di nascita incontestabile. formiche.net