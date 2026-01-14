Cosa sta succedendo in Iran | le proteste contro il carovita riportano in piazza giovani donne e lavoratori

In Iran, le proteste contro l'aumento dei costi e la svalutazione della moneta continuano a coinvolgere giovani, donne, commercianti e lavoratori. Dopo giorni di mobilitazioni e scontri, il paese vede una crescente partecipazione popolare che mette in discussione le condizioni economiche e sociali. Questa situazione evidenzia le tensioni interne e il desiderio di cambiamento in un contesto di instabilità economica e politica.

