Cosa sta succedendo in Iran | le proteste contro il carovita riportano in piazza giovani donne e lavoratori
In Iran, le proteste contro l'aumento dei costi e la svalutazione della moneta continuano a coinvolgere giovani, donne, commercianti e lavoratori. Dopo giorni di mobilitazioni e scontri, il paese vede una crescente partecipazione popolare che mette in discussione le condizioni economiche e sociali. Questa situazione evidenzia le tensioni interne e il desiderio di cambiamento in un contesto di instabilità economica e politica.
Sempre più giovani, donne, commercianti dei bazar e lavoratori si stanno unendo al movimento contro il carovita e la svalutazione della moneta locale: cosa sta succedendo in Iran dopo giorni di mobilitazione e scontri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
