Le pink cat eye nails sono una tecnica di manicure che combina la delicatezza del rosa con l’effetto ottico del cat eye, creando un risultato elegante e sofisticato. Non si limitano a un semplice look carino, ma rappresentano una scelta di stile versatile e raffinata. Diffuse sui social media, queste unghie sono apprezzate sia per la loro sobrietà che per la possibilità di esprimere personalità attraverso un dettaglio di tendenza.

Se il 2026 avesse una manicure ufficiale, sarebbe senza dubbio questa. Le pink cat eye nails sono ovunque: su Instagram, su TikTok, nelle saved folder delle nail girlies e nelle mani di chi vuole unghie soft ma con personalità. È il tipo di trend che sembra delicato, quasi minimal, ma appena prende la luce. boom, magia pura. Non è il solito rosa. È un rosa che si muove, che cambia, che riflette. E sì, crea dipendenza. Pink cat eye nails: la manicure glow che sta conquistando il 2026. Il segreto sta nello smalto magnetico. A differenza delle velvet nails, che hanno una texture uniforme e vellutata, il cat eye effect crea una linea luminosa precisa, quasi ipnotica, che attraversa l’unghia come un riflesso felino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Cosa sono davvero le pink cat eye nails (e perché non sono "solo carine")

