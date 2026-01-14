Cosa c’è da sapere sulla missione asiatica di Giorgia Meloni

La missione asiatica di Giorgia Meloni mira a rafforzare le relazioni dell’Italia con la regione Indo-Pacifico. Secondo Brian Katulis, vice presidente del Middle East Institute, la strategia della presidente del Consiglio rispecchia l’approccio degli Stati Uniti, puntando a valorizzare le opportunità di collaborazione e a promuovere gli interessi italiani su scala globale. Un percorso che evidenzia la volontà di sviluppare relazioni diplomatiche e commerciali con attenzione e sensibilità.

Come dice Brian Katulis, vice president for Policy and Senior Fellow del Middle East Institute, la strategia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è “sostanzialmente in linea con la posizione generale di Washington nei confronti dell’Indo-Pacifico, trattandosi di un approccio sottile e sfumato volto a massimizzare il potenziale e le relazioni dell’Italia a livello globale”. E questo elemento di allineamento con il principale alleato italiano, in un contesto complesso com’è la regione indo-pacifica, non è indifferente. Da oggi al 19 gennaio, Meloni è in missione ufficiale in Asia, con tappe in Oman, Giappone e Corea del Sud, in un viaggio che, come spiega Palazzo Chigi, riflette una strategia mirata a rafforzare il profilo politico ed economico dell’Italia lungo l’asse Indo-Pacifico–Medio Oriente, combinando diplomazia politica, cooperazione industriale e coordinamento sui principali dossier globali. 🔗 Leggi su Formiche.net

