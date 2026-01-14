Corte dei Miracoli, Ceccarelli in scena con ’Brutti&Cattivi’.

Torna in scena " La Artusi (brodotraumadessert) " di Federico Romagnoli, con protagonista l’attrice Rita Ceccarelli, spettacolo che apre il calendario " Brutti & Cattivi " alla Corte dei Miracoli. Per la regia di Giuliano Lenzi, la rappresentazione sarà domani e venerdì 16 gennaio, alle 21.30, nella produzione di LaLut. L’ottimo successo ha permesso di rivedere questo originale allestimento: "Brutti e cattivi – spiega Francesco Chiantese, volontario che si è occupato della direzione artistica della stagione – è un gioco: così potrebbero definirsi facilmente i personaggi degli spettacoli in cartellone; anzi, qualche benpensante potrebbe spingersi talvolta anche a definire così gli artisti coinvolti, abituati a lavorare in ambiti marginali della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

