Corte dei Miracoli Ceccarelli in scena con ’Brutti&Cattivi’
Torna in scena " La Artusi (brodotraumadessert) " di Federico Romagnoli, con protagonista l’attrice Rita Ceccarelli, spettacolo che apre il calendario " Brutti & Cattivi " alla Corte dei Miracoli. Per la regia di Giuliano Lenzi, la rappresentazione sarà domani e venerdì 16 gennaio, alle 21.30, nella produzione di LaLut. L’ottimo successo ha permesso di rivedere questo originale allestimento: "Brutti e cattivi – spiega Francesco Chiantese, volontario che si è occupato della direzione artistica della stagione – è un gioco: così potrebbero definirsi facilmente i personaggi degli spettacoli in cartellone; anzi, qualche benpensante potrebbe spingersi talvolta anche a definire così gli artisti coinvolti, abituati a lavorare in ambiti marginali della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: VIDEO | La Corte dei Miracoli in scena al "Vittorio": una Parigi sospesa tra danza, musica e emozione
Leggi anche: Presentazione del libro 'Incel in una stanza – Il cinema dei maschi brutti, soli e cattivi'
Corte dei Miracoli, Ceccarelli in scena con ’Brutti&Cattivi’.
Corte dei Miracoli, Ceccarelli in scena con 'Brutti & Cattivi' - Torna in scena "La Artusi (brodotraumadessert)" di Federico Romagnoli, con protagonista l’attrice Rita Ceccarelli, spettacolo che apre il calendario ... msn.com
Domani lunedì 12 gennaio, sarò ospite del concerto di apertura alla Corte dei Miracoli. A seguire jam session Dixieland! #jazz #jamsession #swing #dixieland - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.