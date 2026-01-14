Corte dei Conti conferito nuovo incarico ad Antonello Colosimo

Il consigiglio di presidenza della Corte dei Conti ha nominato Antonello Colosimo come nuovo presidente della sezione controllo enti. Questa sezione si occupa di vigilare sulla gestione degli enti pubblici partecipati dallo Stato, svolgendo un ruolo fondamentale nell’assicurare la trasparenza e la corretta amministrazione delle risorse pubbliche. La nomina rafforza l’impegno dell’istituto nel garantire il rispetto delle normative e l’efficienza delle istituzioni pubbliche.

Il consiglio di presidenza della Corte dei Conti ha nominato Antonello Colosimo nuovo presidente della sezione controllo enti, una delle strutture dell'Istituto incaricate di vigilare sulla gestione degli enti pubblici partecipati dallo Stato. Nato nel 1960 a Napoli ma di origini coriglianesi, Colosimo ha maturato 43 anni di esperienza in ruoli di alto profilo nella pubblica amministrazione come: alto commissario vicario per la lotta alla contraffazione, direttore generale e capo di gabinetto in diversi ministeri. Colosimo subentra alla presidente Manuela Arrigucci, alla guida della sezione fino ad oggi.

