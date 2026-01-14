Corsa di Miguel 2026 tutto pronto per la gara del 18 gennaio | previsti oltre 14 mila runner al via

La Corsa di Miguel 2026 si terrà il 18 gennaio a Roma, con oltre 14.000 partecipanti attesi nelle tre gare previste: 10 km, 3 km della Strantirazzismo e i 5 km “Generazione Miguel”. Gli organizzatori lavorano per garantire un evento coinvolgente e ben strutturato, confermando l’importanza di questa tradizione sportiva e sociale. Una giornata dedicata alla solidarietà e alla promozione dei valori di inclusione e rispetto.

Roma – Difficile ipotizzare un numero preciso per l'edizione 2026 della Corsa di Miguel, in programma domenica 18 gennaio, ma gli organizzatori sperano di superare quota 14mila fra le tre distanze: 10 chilometri, 3 della Strantirazzismo e la grande novità dei 5 chilometri "Generazione Miguel", organizzata in collaborazione con Sport senza Frontiere. Si tratta del tentativo di riuscire a intercettare soprattutto il pubblico più giovanile, che in Italia è meno attratto dall'universo podistico. L'iniziativa è in partnership con l'Università di Roma Foro Italico, quartier generale come sempre della manifestazione per il ritiro di pettorali e pacchi gara nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 gennaio.

