Coppia si sposa in volo ma i passeggeri non erano stati avvertiti Bagno bloccato e invito a ‘restare seduti’ | ‘Grazie di essere venuti?’ Non hanno avuto scelta

Una coppia ha deciso di celebrare il proprio matrimonio durante un volo, senza preavviso ai passeggeri. L’evento si è svolto in un contesto inaspettato, con alcuni imprevisti come il bagno bloccato e l’invito a rimanere seduti. Questa vicenda, riportata dal New York Post, mette in luce come un momento speciale possa assumere sfumature imprevedibili, senza che gli altri passeggeri avessero avuto possibilità di scelta.

La storia di un matrimonio in volo la racconta il New York Post ed è una storia che ha qualche imprevisto, non tanto per gli sposi. I protagonisti sono Tina e Roger che hanno deciso di sposarsi in viaggio, a bordo di un aereo Southwest. Il video TikTok che mostra la scena, postato sull’account @katrinabadowski, è virale. “Come sapete tutti, Southwest è la compagnia dell’amore e oggi l’amore è davvero nell’aria. Abbiamo una coppia, Tina e Roger, che sta per percorrere — letteralmente — la navata centrale di questo volo, e tutti voi siete invitati al matrimonio “, le parole di un’assistente di volo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Coppia si sposa in aereo. «L'amore è nell'aria». Ma i passeggeri: i bagni erano inagibili, noi come ostaggi.

