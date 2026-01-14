Coppa Italia Vlasic ha un messaggio per l’Inter | 5-0 in campionato? Siamo…

Il Torino si prepara alla sfida contro l’Inter, dopo aver superato la Roma nell’ottavo di finale di Coppa Italia con un risultato di 3-2 all’Olimpico. Vlasic, centrocampista granata, ha commentato il recente successo e ha rivolto un messaggio alla squadra nerazzurra, facendo riferimento alla loro recente partita di campionato. Analizziamo le prospettive e le dichiarazioni che potrebbero influenzare il prossimo incontro tra le due squadre.

Vlasic. Il Torino ha ottenuto una vittoria importante contro la Roma nell’ottavo di finale di Coppa Italia, imponendosi per 3-2 all’ Olimpico. A commentare il match è stato Nikola Vlasic, centrocampista granata, che ha sottolineato l’impegno della squadra e la volontà di confrontarsi con avversari di alto livello: “ Anche contro l’Atalanta abbiamo fatto una bella partita, oggi volevamo dimostrare di essere forti e che possiamo giocare contro squadre forti. L’abbiamo dimostrato. Sono contento perché lavoriamo duro “, ha dichiarato ai microfoni di Sport Mediaset. Il centrocampista ha evidenziato come il Torino stia crescendo partita dopo partita, sia dal punto di vista tecnico sia mentale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Appiano Gentile Inter: dopo il successo col Venezia in Coppa Italia, testa al Como in campionato

Leggi anche: Pedullà duro dopo Inter Venezia: «C’è un limite a tutto: la Coppa Italia non ha senso…»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Coppa Italia. Sorpresa all'Olimpico, il Torino vince 3-2 con la Roma e conquista i quarti; Coppa Italia, Roma-Torino 2-3: giallorossi eliminati. Granata ai quarti; Toro, che impresa all'Olimpico! Ilkhan elimina la Roma, granata ai quarti di Coppa con l'Inter; Roma-Torino 2-3, Vlasic: “Stiamo lavorando duro e l’abbiamo dimostrato”.

Coppa Italia: il Torino batte la Roma 3-2 e vola ai quarti, decide Ilkhan al 90' - 2 allo Stadio Olimpico, conquistando l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. it.blastingnews.com