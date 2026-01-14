Coppa Italia sorpresa Toro all' Olimpico Fa 3 gol alla Roma e passa ai quarti di finale

Da agi.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Torino ha superato la Roma per 3-2 nell'incontro di Coppa Italia, avanzando ai quarti di finale. All'Olimpico, i granata sono passati in vantaggio tre volte, grazie a una doppietta di Adams e a un gol di Arena, mentre i giallorossi hanno risposto con Hermoso e Arena. La partita ha offerto una prova di solidità da parte del Torino, che ha conquistato un risultato importante in trasferta.

AGI - Il Torino batte la Roma per 3-2 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. All'Olimpico, i granata vanno in vantaggio tre volte, prima con la doppietta di Adams, a cui rispondono rispettivamente i neoentrati giallorossi Hermoso e il baby Arena. Il gol-vittoria lo firma invece Ilkhan al 90', poco prima della segnalazione del recupero. L'avvio è di marca giallorossa, con la conclusione di Pisilli che impegna per la prima volta Paleari. Il Torino comincia a farsi vedere nella metà campo avversaria all'11', quando la conclusione di Adams viene bloccata da Svilar. È proprio l'ex Southampton a firmare la rete del vantaggio al 35'. 🔗 Leggi su Agi.it

coppa italia sorpresa toro all olimpico fa 3 gol alla roma e passa ai quarti di finale

© Agi.it - Coppa Italia, sorpresa Toro all'Olimpico. Fa 3 gol alla Roma e passa ai quarti di finale

Leggi anche: Coppa Italia, Zaccagni fa esplodere l'Olimpico: battuto il Milan 1-0. Biancocelesti ai quarti

Leggi anche: Roma Volley, le Wolves si fermano ai quarti di Coppa Italia A2: Padova passa a Roma 3-1

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Per il Toro c'è la Roma, ma la Coppa Italia è un tabù per Cairo. E Baroni rivoluziona il viaggio della squadra...; Coppa Italia, Roma Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv; Domani Roma-Toro: in campionato i granata corsari all'Olimpico.

coppa italia sorpresa toroCoppa Italia, sorpresa Toro all'Olimpico. Fa 3 gol alla Roma e passa ai quarti di finale - All'Olimpico, i granata vanno in vantaggio tre volte, prima con la doppietta di Adams, a cui rispondono rispettivament ... msn.com

coppa italia sorpresa toroCalcio, Coppa Italia, il Torino batte la Roma e vola ai quarti di finale dove troverà l'Inter - Partita folle all'Olimpico con i Granata che passano 3 a 2 contro i Giallorossi grazie alla doppietta di Adams e al goal di Ilkhan. rtl.it

coppa italia sorpresa toroCoppa Italia. Sorpresa all'Olimpico: il Torino vince 3-2 con la Roma e conquista i quarti - E così al 35esimo piazzano il gol del vantaggio, con il quale vanno negli spoglia ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.