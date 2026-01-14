Coppa Italia sorpresa Toro all' Olimpico Fa 3 gol alla Roma e passa ai quarti di finale

Il Torino ha superato la Roma per 3-2 nell'incontro di Coppa Italia, avanzando ai quarti di finale. All'Olimpico, i granata sono passati in vantaggio tre volte, grazie a una doppietta di Adams e a un gol di Arena, mentre i giallorossi hanno risposto con Hermoso e Arena. La partita ha offerto una prova di solidità da parte del Torino, che ha conquistato un risultato importante in trasferta.

AGI - Il Torino batte la Roma per 3-2 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. All'Olimpico, i granata vanno in vantaggio tre volte, prima con la doppietta di Adams, a cui rispondono rispettivamente i neoentrati giallorossi Hermoso e il baby Arena. Il gol-vittoria lo firma invece Ilkhan al 90', poco prima della segnalazione del recupero. L'avvio è di marca giallorossa, con la conclusione di Pisilli che impegna per la prima volta Paleari. Il Torino comincia a farsi vedere nella metà campo avversaria all'11', quando la conclusione di Adams viene bloccata da Svilar. È proprio l'ex Southampton a firmare la rete del vantaggio al 35'. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Coppa Italia, sorpresa Toro all'Olimpico. Fa 3 gol alla Roma e passa ai quarti di finale Leggi anche: Coppa Italia, Zaccagni fa esplodere l'Olimpico: battuto il Milan 1-0. Biancocelesti ai quarti Leggi anche: Roma Volley, le Wolves si fermano ai quarti di Coppa Italia A2: Padova passa a Roma 3-1 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Per il Toro c'è la Roma, ma la Coppa Italia è un tabù per Cairo. E Baroni rivoluziona il viaggio della squadra...; Coppa Italia, Roma Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv; Domani Roma-Toro: in campionato i granata corsari all'Olimpico. Coppa Italia, sorpresa Toro all'Olimpico. Fa 3 gol alla Roma e passa ai quarti di finale - All'Olimpico, i granata vanno in vantaggio tre volte, prima con la doppietta di Adams, a cui rispondono rispettivament ... msn.com

Calcio, Coppa Italia, il Torino batte la Roma e vola ai quarti di finale dove troverà l'Inter - Partita folle all'Olimpico con i Granata che passano 3 a 2 contro i Giallorossi grazie alla doppietta di Adams e al goal di Ilkhan. rtl.it

Coppa Italia. Sorpresa all'Olimpico: il Torino vince 3-2 con la Roma e conquista i quarti - E così al 35esimo piazzano il gol del vantaggio, con il quale vanno negli spoglia ... msn.com

Torino knock out Roma to book their spot in the Coppa Italia quarterfinals x.com

Roma-Torino diretta Coppa Italia: segui la sfida dell'Olimpico oggi LIVE - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.