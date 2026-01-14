Coppa Italia Roma-Torino 2-3 | decisivo Ilkhan al 90?

Nella sfida degli ottavi di Coppa Italia, il Torino ha superato la Roma 3-2 all'Olimpico. Dopo una partita combattuta, i granata sono riusciti a conquistare il risultato con i gol di Che Adams e il decisivo di Emirhan Ilkhan al 90’. La vittoria ha portato il Torino ai quarti, mentre i giallorossi sono stati eliminati dalla competizione.

Roma eliminata dal Torino agli ottavi di Coppa Italia. I granata hanno vinto 3-2 allo stadio Olimpico grazie alla doppietta di Che Adams (35? e 52?) e al gol decisivo di Emirhan?lkhan al 90?. Per i giallorossi sono andati in rete Mario Hermoso (46?) e il 16enne Antonio Arena (81?), subentrato dalla panchina. Ai quarti di finale la squadra guidata da Marco Baroni affronterà l’ Inter che agli ottavi ha superato 5-1 il Venezia. Il @TorinoFC1906 si qualifica ai Quarti di Finale!?? Qui il tabellone di #CoppaItaliaFrecciarossa!?? pic.twitter.com1duKQ5KEPi — Lega Serie A (@SerieA) January 13, 2026 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Coppa Italia, Roma-Torino 2-3: decisivo Ilkhan al 90? Leggi anche: Roma Torino 2-3: Adams e Ilkhan portano Baroni ai quarti! Gasperini ko, i granata affronteranno l’Inter Leggi anche: Coppa Italia, Roma-Torino il 13 gennaio: al via la vendita libera dei biglietti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Dove vedere Roma-Torino, ottavo di finale di Coppa Italia; Roma-Torino: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Roma-Torino: tutte le info per chi viene all'Olimpico. Coppa Italia, il Torino vince 3-2 a Roma e affronterà l'Inter ai quarti - Sarà il Torino ad affrontare l'Inter a inizio febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia. corriere.it

