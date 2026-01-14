Coppa Italia Inter-Torino a Monza | ecco quando verrà disputata la sfida valida per i quarti di finale

La sfida tra Inter e Torino, valida per i quarti di finale della Coppa Italia, si disputerà a Monza. Di seguito sono riportate le informazioni sulla data e l’orario dell’incontro. La partita rappresenta un importante appuntamento per entrambe le squadre nel percorso della competizione nazionale.

Inter News 24 Coppa Italia, Inter-Torino si giocherà a Monza: tutti i dettagli sulla data e l'orario in cui verrà disputata la gara. Coppa Italia, Inter-Torino rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del tabellone: i nerazzurri sfidano i granata mercoledì 4 febbraio 2026, con calcio d'inizio fissato alle 21.00, in gara secca sul campo di Monza. Inter-Torino: sfida secca tra ambizioni e rotazioni. La gara di Coppa Italia, Inter-Torino mette di fronte due squadre con obiettivi chiari ma differenti. Da una parte l' Inter, allenata da Cristian Chivu, tecnico rumeno alla guida di un gruppo abituato a competere su più fronti.

Coppa Italia, ai quarti sarà Inter-Torino - L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate in questa competizione risale alla stagione 90- giornaledipuglia.com

Il Torino si regala l'Inter: il tabellone aggiornato della Coppa Italia 2025/2026 - Il Torino, battuta la Roma in extremis con il risultato di 3- tuttomercatoweb.com

TORINO AI QUARTI DI COPPA ITALIA! I granata conquistano la vittoria contro la Roma al 90esimo grazie al gol di Ilkhan. Roma eliminata dopo una partita combattutissima. Ai quarti il Torino affronterà l'Inter facebook

#Calcio, #CoppaItalia, il #Torino batte la #Roma e vola ai quarti di finale dove troverà l'Inter di @Tom_Angelini x.com

