Coppa Italia il Latina si porta a casa un buon pareggio

La semifinale di Coppa Italia tra Renate e Latina si conclude con un pareggio 1-1 nell’andata. Un risultato che lascia aperte tutte le possibilità per la qualificazione, con il ritorno in programma il 28 gennaio allo stadio “Francioni”. La sfida si presenta equilibrata e ancora tutta da decidere, con entrambe le squadre che si preparano alla gara decisiva per l’accesso alla finale.

Finisce in parità l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Renate e Latina. Un 1-1 colmo di rammarico, che lascia apertissimo il discorso qualificazione, rimandato alla gara di ritorno, in programma il prossimo 28 gennaio allo stadio “Francioni”.Già nei primi minuti si vede la voglia del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Incredibile Latina, vince in Coppa Italia con un centrocampista in porta: Porro è l’eroe dei rigori

Leggi anche: Coppa dei Club Umbria Msp, la Ternana Padel si porta a casa la sua seconda super coppa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calcio, il Latina verso la semifinale di Coppa Italia: per mister Volpe: L’obiettivo è restare dentro la partita; Serie C - Girone C. Il Latina concede il bis, al Francioni una doppietta di Parigi regala il successo sul Trapani; Coppa Italia Serie C, il Latina è senza portiere e mette un centrocampista tra i pali: parato il rigore decisivo con l'Arezzo; Trapani: città e tifosi disorientati e oggi i granata provano a ricominciare da Latina.

Coppa Italia Serie C, Renate-Latina: le formazioni ufficiali. Foschi cambia poco. Volpe tutto - Latina, prima semifinale d'andata della Coppa Italia Serie C. tuttomercatoweb.com