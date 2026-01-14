Coppa Italia il Latina a Meda per la prima semifinale
Il Latina affronta a Meda la prima semifinale di Coppa Italia, un’occasione importante per avvicinarsi alla finale. La squadra cerca di ottenere un risultato positivo contro una delle avversarie in corsa, tra Ternana e Potenza, per proseguire il percorso nel torneo. La sfida rappresenta un momento chiave nella stagione, con l’obiettivo di consolidare il proprio cammino e avvicinarsi alla conquista della coppa.
Il Latina si gioca a Meda la prima metà di possibilità di guadagnarsi la finale di Coppa Italia, da contendere a una delle altre due semifinaliste, tra Ternana e Potenza. Ci mezzo c’è però il Renate, settimo nel girone A e habitué del calcio di Serie C. Rigenerato nel morale, il Latina vive la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
