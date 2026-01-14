Coppa Europa Allemand trionfa a Pass Thurn | primo successo in carriera Thaler sfiora il podio
Sara Allemand conquista il suo primo successo in carriera in Coppa Europa, vincendo sulla Resterhöhe di Pass Thurn. La prestazione della discesista italiana, davanti alle avversarie austriache Schilcher e Zegg, rappresenta un risultato importante per il circuito continentale. Thaler si avvicina al podio, contribuendo a un risultato positivo per l’Italia in questa tappa della competizione.
La discesa sulla Resterhöhe regala all’Italia una vittoria pesante: Sara Allemand centra il primo successo nel circuito continentale davanti alle austriache Schilcher e Zegg. Ottima prova di squadra con Sara Thaler quarta e quattro azzurre nella top 15 Il primo successo di Sara Allemand Prezioso successo per Sara Allemand e ottima prova complessiva della squadra . 🔗 Leggi su Sportface.it
