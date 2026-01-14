Coppa Europa Allemand trionfa a Pass Thurn | primo successo in carriera Thaler sfiora il podio

Da sportface.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara Allemand conquista il suo primo successo in carriera in Coppa Europa, vincendo sulla Resterhöhe di Pass Thurn. La prestazione della discesista italiana, davanti alle avversarie austriache Schilcher e Zegg, rappresenta un risultato importante per il circuito continentale. Thaler si avvicina al podio, contribuendo a un risultato positivo per l’Italia in questa tappa della competizione.

La discesa sulla Resterhöhe regala all’Italia una vittoria pesante: Sara Allemand centra il primo successo nel circuito continentale davanti alle austriache Schilcher e Zegg. Ottima prova di squadra con Sara Thaler quarta e quattro azzurre nella top 15 Il primo successo di Sara Allemand Prezioso successo per Sara Allemand e ottima prova complessiva della squadra . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Sara Allemand trionfa nella discesa di Coppa Europa a Pass Thurn! Classifica generale a tinte azzurre

Leggi anche: Sci alpino, Sara Thaler sul podio nella discesa di St. Moritz in Coppa Europa. Doppietta austriaca

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sofia Goggia stecca in Austria, Laura Pirovano quarta in discesa; Sci: Coppa Europa, Allemand vince la discesa di Pass Thurn.

coppa europa allemand trionfaSara Allemand trionfa nella discesa di Coppa Europa a Pass Thurn! Classifica generale a tinte azzurre - Continua il magico momento dell'Italia nella Coppa Europa femminile di sci alpino. oasport.it

coppa europa allemand trionfaBardonecchia festeggia il trionfo di Sara Allemand: vittoria nella discesa di Coppa Europa a Pass Thurn -  La comunità di Bardonecchia esprime il suo più vivo orgoglio per lo straordinario successo della sua concittadina Sara Allemand, ... lagendanews.com

coppa europa allemand trionfaSofia Goggia stecca in Austria, Laura Pirovano quarta in discesa - Zauchensee vittoria dell'eterna Lindsey Vonn mentre Marco Odermatt trionfa nel gigante di Adeldoben e la svizzera Sue Piller vince il gigante di Coppa Europa a Sestriere Non è ancora all ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.