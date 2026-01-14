Coppa d’Africa è il giorno delle semifinali | tutto il Marocco si ferma per la sfida alla Nigeria Salah ritrova Mané

Le semifinali della Coppa d’Africa si svolgono oggi, con il Marocco che affronta la Nigeria a Rabat e l’Egitto che sfida il Senegal a Tangeri. Dopo settimane di pioggia e condizioni difficili, le partite rappresentano l’ultimo step verso la finale di domenica, quando si deciderà il vincitore del torneo. Una giornata importante per il calcio africano, con protagonisti tornati in campo e pronti a contendersi il trofeo.

Una delle coppe d’Africa più bagnate della storia – impressionanti le immagini della pioggia che ha accompagnato il torneo marocchino dal 21 dicembre a oggi – entra nell’ultimo giro di pista: mercoledì 14 gennaio, le due semifinali, quella dei padroni di casa contro la Nigeria (Rabat, ore 21), preceduta alle 17 a Tangeri da Egitto-Senegal, ci consegneranno i nomi di chi, domenica, si sfiderà per portare a casa il trofeo. Il Marocco aspetta questo giorno dal 1976. L’Egitto, con sette trionfi in testa nell’albo d’oro, è a secco dal 2010. La Nigeria dal 2018. Il Senegal dal 2021. Nel 2023 trionfò la Costa d’Avorio, spazzata via nei quarti dall’Egitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

