Coppa d’Africa 2025 Manè da record | quella statistica non lascia dubbi e c’è un legame con Salah…Cos’è successo

Da calcionews24.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Coppa d’Africa 2025, Sadio Mané ha stabilito un nuovo record, rafforzando il suo ruolo di protagonista. Un dato particolare collega la sua prestazione a quella di Mo Salah, sottolineando la continuità delle eccellenze africane nel calcio internazionale. Questa manifestazione conferma come i talenti continentali continuino a lasciare il segno, mantenendo alta l’attenzione su loro stessi e sul calcio africano.

Coppa d’Africa 2025, Manè scrive ancora record: un dato non lascia dubbi, e c’è un legame con Salah.Cos’è successo Il tempo passa per tutti, ma sembra non scalfire la classe e l’incisività di Sadio Mané. Nella Coppa d’Africa 2025, che si sta confermando vetrina di talento e fisicità, il numero 10 del Senegal continua a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

