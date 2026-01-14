Coppa d’Africa 2025 Manè da record | quella statistica non lascia dubbi e c’è un legame con Salah…Cos’è successo
Durante la Coppa d’Africa 2025, Sadio Mané ha stabilito un nuovo record, rafforzando il suo ruolo di protagonista. Un dato particolare collega la sua prestazione a quella di Mo Salah, sottolineando la continuità delle eccellenze africane nel calcio internazionale. Questa manifestazione conferma come i talenti continentali continuino a lasciare il segno, mantenendo alta l’attenzione su loro stessi e sul calcio africano.
Semifinale di Coppa d'Africa per la Nigeria di Ademola Lookman In bocca al lupo, Super Eagles! #AFCON2025 semifinal for Ademola Lookman’s Nigeria Good luck, Super Eagles! #GoAtalantaGo facebook
