Coppa d’Africa 2025 Manè da record | quella statistica non lascia dubbi e c’è un legame con Salah…Cos’è successo

Durante la Coppa d’Africa 2025, Sadio Mané ha stabilito un nuovo record, rafforzando il suo ruolo di protagonista. Un dato particolare collega la sua prestazione a quella di Mo Salah, sottolineando la continuità delle eccellenze africane nel calcio internazionale. Questa manifestazione conferma come i talenti continentali continuino a lasciare il segno, mantenendo alta l’attenzione su loro stessi e sul calcio africano.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.