Contro racket e usura finalmente a viso aperto | il protocollo che rompe il silenzio ad Avellino

A Avellino, Comune e SOS Impresa hanno firmato un protocollo per contrastare racket e usura. L’accordo, siglato nel Palazzo di Città, rappresenta un passo concreto verso la promozione della legalità. Con questa intesa, le istituzioni si impegnano a mantenere alta l’attenzione su questi temi, rafforzando la tutela delle imprese e della comunità locale, in un’ottica di trasparenza e rispetto delle norme.

Legalità, Comune di Avellino e SOS Impresa insieme contro racket e usura - Oggi a Palazzo di Città Il Comune di Avellino e l’Associazione SOS IMPRESA AVELLINO APS hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa “A favore della legalità e contro la delinquenza”. irpinianews.it

Avellino, il commissario Perrotta al convegno di Sos Impresa: “Una rete di protezione contro racket e usura” - Sul fronte della lotta al racket e all'usura "la presenza del Comune è molto importante, perché il contrasto al fenomeno delle estorsioni non può essere solo affidato alla repressione, ma deve essere ... corriereirpinia.it

L’allarme di Sos Impresa nella giornata nazionale anti racket: “L’economia irpina nel mirino dei clan: l’ombra del “pizzo” dietro la movida violenta”. La testimonianza di una vittima dell’usura. #usura #denuncia #lacedonia #imprenditore #cronaca - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.