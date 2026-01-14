Contro racket e usura finalmente a viso aperto | il protocollo che rompe il silenzio ad Avellino
A Avellino, Comune e SOS Impresa hanno firmato un protocollo per contrastare racket e usura. L’accordo, siglato nel Palazzo di Città, rappresenta un passo concreto verso la promozione della legalità. Con questa intesa, le istituzioni si impegnano a mantenere alta l’attenzione su questi temi, rafforzando la tutela delle imprese e della comunità locale, in un’ottica di trasparenza e rispetto delle norme.
Al Palazzo di Città si è firmato un protocollo. Carta, penna, foto di rito. Il Comune di Avellino e l’Associazione SOS Impresa Avellino APS hanno messo nero su bianco un’intesa che dice, senza giri larghi: legalità sì, delinquenza no. Una frase semplice. Talmente semplice da sembrare quasi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
