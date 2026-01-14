Contro l’idea di un Giovanni Pascoli scolastico | Simbolismo inquietudine e modernità di un classico frainteso

L'articolo analizza l'opera di Giovanni Pascoli, sfatando l'idea di un poeta

Quando si pensa al mondo letterario di Giovanni Pascoli si ritorna con un balzo immaginario all’infanzia dorata. Il poeta di San Mauro di Romagna ha spesso cantato le memorie infantili, le dolci trame di pensiero dei fanciulli, così come pure quel nido tanto amato; nell’immaginario comune Pascoli è quasi sempre etichettato come poeta inattuale, scolastico, dalle poesie cariche di sentimento e adatte ai tempi felici della scuola. Un autore da filastrocca sentimentale, segnato dal dolore della perdita del padre e dal rapporto morboso con le sorelle; di meno, tuttavia, si sottolinea la rilevanza storica e sociale delle sue opere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

