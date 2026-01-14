Contributi economici per i talenti green pugliesi | Bando Ismea per avviare o ampliare aziende agricole

Il Bando Ismea offre contributi economici ai talenti green pugliesi, favorendo l’avvio e l’ampliamento di aziende agricole. La misura è rivolta a giovani tra 18 e 41 anni non compiuti e alle donne con almeno due anni di attività, con l’obiettivo di migliorare la competitività del settore agricolo attraverso investimenti fino a 1,5 milioni di euro. Questa opportunità sostiene lo sviluppo sostenibile e l’innovazione in agricoltura.

Lavoro, Coldiretti Puglia: nuovo bando Ismea per sostenere i talenti green di donne e giovani - Coldiretti Puglia accoglie il nuovo bando Ismea a sostegno di donne e giovani agricoltori: nel territorio regionale sono quasi 30mila le imprese interessate. trmtv.it

Sociale: contributi economici per la frequenza ai servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) periodi gennaio-luglio 2025 e settembre-dicembre 2025-lista beneficiari Con determinazione della Responsabile di Settore n. 619 del 30/12/2025 è stata approvata la list facebook

Trasporto scolastico dei minori disabili, arrivano i contributi economici del Comune x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.