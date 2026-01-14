Contributi economici per i talenti green pugliesi | Bando Ismea per avviare o ampliare aziende agricole
Il Bando Ismea offre contributi economici ai talenti green pugliesi, favorendo l’avvio e l’ampliamento di aziende agricole. La misura è rivolta a giovani tra 18 e 41 anni non compiuti e alle donne con almeno due anni di attività, con l’obiettivo di migliorare la competitività del settore agricolo attraverso investimenti fino a 1,5 milioni di euro. Questa opportunità sostiene lo sviluppo sostenibile e l’innovazione in agricoltura.
La misura è destinata ai giovani tra i 18 e i 41 anni non compiuti e alle donne che intendono avviare o ampliare un’azienda agricola già operativa da almeno due anni, migliorandone la competitività attraverso investimenti fino a 1,5 milioni di euro. Sono queste le caratteristiche del nuovo bando. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Contributi economici disabilità e gravi malattie fino a 3.000 euro: il bando Inps
Leggi anche: Aziende agricole, bando della Regione da 18 milioni per chi coltiva nuovi prodotti e scommette nel futuro
Progetto Giovani 2025/2026: premi e regole per valorizzare i talenti del calcio lucano. Come funziona.
Contributi economici per i talenti green pugliesi: "Bando Ismea per avviare o ampliare aziende agricole" - La misura di sostegno, programmata dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, è rivolta agli under 41 e alle donne. baritoday.it
Lavoro, Coldiretti Puglia: nuovo bando Ismea per sostenere i talenti green di donne e giovani - Coldiretti Puglia accoglie il nuovo bando Ismea a sostegno di donne e giovani agricoltori: nel territorio regionale sono quasi 30mila le imprese interessate. trmtv.it
Sociale: contributi economici per la frequenza ai servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) periodi gennaio-luglio 2025 e settembre-dicembre 2025-lista beneficiari Con determinazione della Responsabile di Settore n. 619 del 30/12/2025 è stata approvata la list facebook
Trasporto scolastico dei minori disabili, arrivano i contributi economici del Comune x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.